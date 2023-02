Niccolò FABI | nuova e ultima data al tour “Meno per Meno” | I dettagli

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si aggiunge un nuovo appuntamento d’eccezione al Teatro Romano di Ostia Antica – Roma, al “per” diSi aggiunge un nuovo appuntamento d’eccezione, il 28 MAGGIO al Teatro Romano di Ostia Antica – Roma, al “per” di, che partirà il 15 APRILE dall’Auditorium Unità d’Italia di ISERNIA (zero) e proseguirà nei mesi di aprile e maggio nei principali teatri italiani. I biglietti per le 2 nuove date sono disponibili in prevendita nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per ...

15 aprile Il "Meno per Meno tour" dipartirà con la Data Zero all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne ...Il 'Meno per Meno tour' dipartirà con la data zero del 15 aprile dall'Auditorium di ...

Niccolò FABI: si aggiunge una nuova e ultima data al tour “Meno per ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Niccolò Fabi a Isernia con ‘Meno per meno tour’ isnews.it

Altro ‘colpaccio’ per Isernia, Niccolò Fabi in concerto per la Data Zero del suo tour Primonumero

Niccolò Fabi: "Amo Napoli fuor di retorica: per la sua umanità" La Repubblica