Netflix | stop agli account condivisi Ecco cosa cambia

(Di giovedì 2 febbraio 2023)di. Anche in Italia, a partire da marzo 2023, gli abbonati alla piattaforma streaming potranno condividere il profilo soltanto con persone dello stesso nucleo domestico determinato dalla posizione principale dell’. Quest’ultima consiste nell’indirizzo IP dell’abbonato da cui viene effettuato per la prima volta l’accesso. Faranno dunque parte del suddetto nucleo domestico tutti gli ID dei dispositivi che hanno modo di accedere sudalla posizione principale almeno una volta ogni 31 giorni. In generale per determinale il nucleo domesticoutilizza informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’dai dispositivi che hanno ...

Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione sul sito web italiano delle FAQ relative alloalla condivisione password di, ed alcune modifiche notate dai colleghi di The Verge sulla versione americana della pagina sono state apportate anche in Italia. Come abbiamo indicato ...In un annuncio poi cancellato introduceva un nuovo sistema per bloccare l'accesso al profilo a chi non vive ...

