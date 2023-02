“Nessuna violazione” Nordio salva Donzelli | la battaglia della sinistra è un flop

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Carlomette la parola fine sul casoe le polemiche scaturite dopo il discorso alla Camera su Alfredo Cospito. Il deputato di Fratelli d'Italia era finito nel mirinoper la presuntadel segreto sugli atti riguardanti la detenzione dell'anarchico al 41 bis, ma il ministroGiustizia, tramite una nota, ha smentito che si trattasse di atti classificati: «La comparazione tra le dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Giovannie la documentazione in atti disvela che l'affermazione testuale dell'onorevole ‘Dai documenti che sono presenti al ministerogiustizia' è da riferirsi ad una scheda di sintesi del Nic non coperta da segreto. Non risultano apposizioni formali di segretezza e neppure ulteriori ...

