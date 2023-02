Neonato senza biglietto | lasciano figlio al check in per prendere aereo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una coppia ha abbandonato il proprio bambino al banco del-in dell’aeroporto di Tel Aviv, in Israele, dopo essere arrivata allo scaloilper il. I due viaggiatori stavano effettuando il-in all’aeroporto internazionale Ben Gurion per un volo Ryanair con destinazione Bruxelles, con il loro. Ma è emerso che il bambino non aveva ile la coppia ha cercato di imbarcarsi sul volo, lasciandolo al banco del-in della compagnia aerea. La questione è stata segnalata alla polizia, ha detto una portavoce di Ryanair alla Cnn: “Questi passeggeri – ha scritto la compagnia aerea -che viaggiavano da Tel Aviv a Bruxelles il 31 gennaio, si sono presentati al-in ...

