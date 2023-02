“Nelle valigie” GF Vip choc | la scoperta sul concorrente lascia senza parole | “Cosa gli arriva”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sui social è stata richiesta una nuova indagine a proposito del GF Vip 7 e questa volta il presunto quanto ormai archiviato televoto truccato, che ha visto Antonella Fiordelisi incoronata preferita dal pubblico, non c’entra nulla. C’è un nuovo grave sospetto e su un vippone soprattutto, che il bigliettini-gate abbia inizio. A riportare la discussa questione, in queste ultime ore, è stato l’esperto di cronaca rosa, e di televisione, Amedeo Venza che tuttavia ha deciso di restare ancora diffidente sulla faccenda. Questo perché se tale gossip si rivelasse vero sarebbero guai per undel GF Vip 7. Scambio di bigliettini da di fuori. GF Vip, scoppia il caso dellealInsomma, i protagonisti di questa indiscrezione ancora tutta da confermare come, da smentire, sono un...