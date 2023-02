Nella clinica AraMedica per ritrovare l' armonia psico-fisica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) - Centro di eccellenza di medicina estetica e chirurgia plastica a Lecce, offre pacchetti all inclusive per trasformare i soggiorni medicali in viaggi di relax e benessere Lecce, 2 febbraio 2023. Unire un intervento medico peril proprio equilibrio fisico e mentale ad un viaggio di relax o di visita alle bellezze paesaggistiche e culturali del Salento, magari concedendosi un tuffo nel mare cristallino o gustandosi qualche piatto tipico pugliese. È una delle peculiarità che contraddistinguedi medicina estetica e chirurgia plastica, aperta lo scorso giugno e già diventata punto di riferimento per Lecce e non solo. Grazie all'esperienza di Aratravel, ente specializzato nel turismo medicale, può organizzare in tutti i dettagli un soggiorno anche di più giorni occupandosi della prenotazione dei ...