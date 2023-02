Nel Casertano ‘scompare’ un campo di calcetto | tre persone denunciate

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ rimasta solo la devastazione e null’altro deldi“scomparso” in via Bachelet ad Aversa (Caserta). L’episodio ha portato alla denuncia di tre, ed è avvenuto martedì, quando alcuni cittadini hanno segnalato lo smontaggio delle porte e della recinzione da parte di uomini che in un primo momento erano stati scambiati per operai, anche perché erano giunti in via Bachelet con un camion. Poi mercoledì mattina lo stesso sindaco di Aversa Alfonso Golia, contattato dai residenti, si è recato sul posto per constatare “la scomparsa” dele i danni rimasti. Della vicenda è stata interessata la Polizia Locale di Aversa guidata dal comandante Antonio Piricelli, che ha immediatamente avviato le indagini. Gli agenti hanno ascoltato testimoni e monitorato i social, dove erano ...