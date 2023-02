' Ndrangheta | latitante da 17 anni arrestato in Francia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) I carabinieri hannoa Sant'Etienne, in, Edgardo Greco, di 63dal 2006 per un duplice omicidio di 'avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato ...

I carabinieri hanno arrestato a Sant'Etienne, in Francia, Edgardo Greco, di 63 anni, latitante dal 2006 per un duplice omicidio di 'ndrangheta avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato condannato all'ergastolo. A carico di Greco pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura Generale.

Arrestato in Francia il latitante di 'ndrangheta Edgardo Greco, in stato di latitanza fin dall'ottobre del 2006: è stata data esecuzione al Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale.