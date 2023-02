Ndrangheta | latitante arrestato in Francia dopo 17 anni | Edgardo Greco deve scontare un ergastolo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) I carabinieri hannoa Sant'Etienne, indal 2006 per un duplice omicidio di 'avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato condannato all'...

I carabinieri hanno arrestato a Sant'Etienne, in Francia, Edgardo Greco ,dal 2006 per un duplice omicidio di 'avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato condannato all'ergastolo. A carico di Greco pendeva un mandato d'arresto europeo emesso ...I carabinieri hanno arrestato a Sant'Etienne, in Francia, Edgardo Greco ,dal 2006 per un duplice omicidio di 'avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato condannato all'ergastolo. A carico di Greco pendeva un mandato d'arresto europeo emesso ...

Massimiliano Sestito, il killer 'ndranghetista evaso e ora latitante MilanoToday.it

Dal carcere di Terni alla latitanza, caccia aperta al killer della ‘ndrangheta in fuga TerniToday

Massimiliano Sestito, il killer 'ndranghetista è evaso Today.it

'Ndrangheta, l'aiuto dei La Rosa per favorire la latitanza di Giuseppe Mancuso figlio dell'“ingegnere” Corriere della Calabria

I carabinieri hanno arrestato a Sant'Etienne, in Francia, Edgardo Greco, latitante dal 2006 per un duplice omicidio di 'ndrangheta avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato condannato ...Era stato condannato alla pena dell’ergastolo per il duplice omicidio di Stefano Bartolomeo e Bartolomeo Giuseppe avvenuto a Cosenza nel 1991 ...