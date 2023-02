‘Ndrangheta | arrestato un pericoloso latitante Piantedosi | forte azione di contrasto dello Stato

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Èa Sant’Etienne Edgardo Greco,dall’ottobre del 2006, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro nel 2014, dovendo scontare quest’ultimo la pena dell’ergastolo per il duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo avvenuto a Cosenza il 5 gennaio 1991 e per il tentato omicidio di Emiliano Mosciaro avvenuto a Cosenza il 21 luglio 1991, maturato nell’ambito della guerra di mafia fra la cosca “Pino-Sena” e quella “Perna-Pranno”, che ha insanguinato il territorio cosentino nei primi anni ’90. Greco èindividuato in Francia, a Sant’Etienne, grazie alle indagini coordinata dalla Dda di Catanzaro e svolte dai Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Cosenza, che nella fase finale hanno ...

I carabinieri hannoa Sant'Etienne, in Francia, Edgardo Greco, 63 anni , latitante dal 2006 per un duplice omicidio di 'avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato ...10.25 ', preso latitante da 17 anni E' statoa Sant'Etienne in Francia Edgardo Greco, latitante dal 2006 per un duplice omicidio di 'avvenuto a Cosenza nel 1991, per il quale ...

'Ndrangheta, furto di droga e faida evitata: “Platì non è Rosarno! Lì le persone l Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Dov’è la ‘ndrangheta in Italia Il Post

GUIDONIA - 'Ndrangheta, i tentacoli delle cosche sul mercato ittico Tiburno.tv

Dopo il flop “mafia” la procura di Roma ci riprova: ecco ‘ndrangheta capitale Il Riformista