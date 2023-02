(Di giovedì 2 febbraio 2023) Alexeydenuncia che sarà posto in unadidel tipo "Pkt" per sei, il periodo massimo previsto dal regolamento. "Non ricevo visite da ottoe ieri mi è stato detto che ...

, secondo l'avvocato, avrebbe perso sette chili e soffrirebbe di forti dolori allo stomaco.denuncia di aver trascorso in una cella di isolamento del tipo "Shizo" gran parte degli ..., secondo l'avvocato, avrebbe perso sette chili e soffrirebbe di forti dolori allo stomaco.denuncia di aver trascorso in una cella di isolamento del tipo "Shizo" gran parte degli ...

Navalny, mi mettono in cella di punizione per sei mesi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina: ultime notizie. Kiev respinge attacchi russi a Bakhmut, dura battaglia anche a Soledar Il Sole 24 ORE

Russia, Aleksej Navalny di nuovo in cella di isolamento. È l’undicesima punizione in otto mesi OGGI

Rivoluzione russa, i comunisti mettono in bilico la "supermaggioranza" di Putin AGI - Agenzia Italia

Russia, Aleksej Navalny di nuovo in cella di isolamento. Guarda le ... OGGI

Alexei Navalny denuncia che sarà posto in una cella di punizione del tipo «Pkt» per sei mesi, il periodo massimo previsto dal regolamento. «Non ricevo visite da otto mesi e ieri mi è stato detto che ...(ANSA) - MOSCA, 02 FEB - Alexey Navalny denuncia che sarà posto in una cella di punizione del tipo "Pkt" per sei mesi, il periodo massimo previsto dal regolamento. "Non ricevo visite da otto mesi e ...