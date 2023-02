Napoli | rapina in villa a San Sebastiano | famiglia minacciata e legata

Leggi su italiasera

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Per circa 40 minuti hanno sequestrato e tenuto in ostaggio un’interanella loro abitazione, mentre rubavano gioielli, contanti e orologi Rolex custoditi in cassaforte. La Polizia indaga su unaavvenuta all’alba del 30 gennaio a Sanal Vesuvio, in provincia di. Secondo quanto ricostruito sarebbero state 8 le persone che, armate di pistola e con volti coperti da passamontagna, hanno fatto irruzione nelladi via Macedonio Melloni intorno alle 5 del mattino; itori hanno svegliato il proprietario, un commerciante di pellami noto nella zona, la moglie e i figli, li hanno legati e hanno prelevato da due casseforti monili d’oro, 85mila euro in contanti e diversi orologi Rolex di grande valore. Dopo circa 40 minuti hanno lasciato ...