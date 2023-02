Napoli | non solo scudetto | De Laurentiis promette bonus anche per la Champions

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In mese racchiuso in venti giorni e cinque partite. Un percorso non difficilissimo ma con qualche curva stretta pericolosa, che però se imboccata bene servirà a prendere velocità, per proseguire verso ...

Insommaè tipo da aprire trattative sull'ipotesi premio scudetto. Un argomento sul quale si creò qualche frizione con lo spogliatoio nello scorso campionato. E forse certe scelte 'rivoluzionarie' ......la condanna in primo grado a sei anni per l'ex fidanzato ritenuto colpevole di 'morte come conseguenza di altro reato' per la 37enne trovata senza vita in piazzail 31 maggio del 2016.un ...

De Giovanni a sorpresa: 'Napoli non accetta la penalizzazione della Juventus' AreaNapoli.it

CdS - Cheddira-Caprile, tutto rimandato: Napoli non li prenderà a gennaio Tutto Napoli

Mourinho: 'Complimenti alla Cremonese, a Napoli non meritavamo di perdere' AreaNapoli.it

Fedele: "Osimhen Se chiede 10-12mln, il Napoli non può darglieli" Tutto Napoli

Cremonese, Giacchetta: "Come abbiamo dimostrato a Napoli non siamo qui per una gita" Voce Giallo Rossa

Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...Sognare non costa nulla. È inutile nascondersi, il Napoli lo sta facendo e una città intera sta aspettando con ansia il momento dei festeggiamenti. Dopo 33 anni dall’ultima volta, quel sogno chiamato ...