Napoli | Gollini svela | «Potevo venire già in estate | ma poi…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Pierluigi, neo portiere del, si presenta al suo nuovo popolo: le dichiarazioni dell’estremo difensore azzurro Pierluigi, portiere del, si presenta ai microfoni di Radio Kiss Kiss. LE PAROLE – «In pochi sanno che c’era stato un avvicinamento in, ma ilstava facendo le sue valutazioni e io avevo la cosa di Firenze abbastanza avviata. La Fiorentina era pronta per il mio passaggio, ilaveva altre priorità, come la situazione di Navas. Ora sono felice di essere in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ammirazione per ciò che trasmette, per ciò che riserva ai calciatori, e ovviamente per ilsquadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.