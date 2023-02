Napoli | Careca elogia Spalletti | «Vinca lo scudetto e poi…»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’elogio disu: «Dopo locon ilmi piacerebbe andasse sulla panchina della nazionale» Antonio, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport spendendosi in elogi di Luciano. Di seguito le sue parole. «Mi ricorda Ottavio Bianchi. Quando sono stato a Castel Volturno ho avuto modo di parlare un po’ con Luciano, tratta i giocatori come figli, mi ha detto che è una squadra molto unita che sa ascoltare. Spero che dopo aver vinto lopossa anche pensare alla Nazionale: anche perché un altro Mondiale senza Italia sarebbe troppo triste». L'articolo proviene da Calcio News 24.

