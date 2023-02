Nainggolan | «A De Rossi piace fare il gioco di Spalletti»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Radjasi è presentato quest’oggi ai nuovi tifosi della Spal in conferenza stampa. Il centrocampista ha parlato del suo rapporto con Dee la sua idea di, soffermandosi anche sul livello del campionato di Serie B. Il Corriere dello Sport ha riportato le sue dichiarazioni, l’ex Roma ha esordito: «Daniele un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla Spal a dargli una mano. Mai avrei pensato di trovarmi qui. Questa cosa mi è rimasta nella testa ed è passata in primo piano rispetto alle altre offerte.» – aggiungendo – «Con Deabbiamo condiviso tanto e ho detto perché no? A luiildi. Lo ritrovo un po’ ingrassato. Quando era calciatore diceva sempre quello che pensava. Adesso ...

Radja Nainggolan, 34 anni, il Ninja per tutti ... Quando ho parlato qualche giorno fa con Daniele De Rossi, che lo aveva ovviamente sentito al telefono, pensavo fosse uno scherzo. Lui mi ha ribadito ...