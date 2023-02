Mourinho perde con la Cremonese | “Ma col Napoli…”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Josècommenta la sconfitta della Roma con lain Coppa Italia, ma ritorna anche sulla sconfitta col Napoli. Il tecnico della Roma prova a giustificare in qualsiasi modo l’uscita di scena anticipata dalla Coppa Italia Freccia Rossa. I giallorossi hanno perso con lache ha dominato il gioco soprattutto nel primo tempo. Non è un caso che proprioabbia parlato di “disastro nel primo tempo“. Maprova a trovare anche qualche scusa e dice: “A Napoli abbiamo giocato di domenica, invece poteva giocare di sabato, come ha fatto lacon l’Inter. Se domenica c’è il rugby e lunedì il campo è distrutto, distrutto lo sarà anche martedì. Per forza bisogna giocare sabato ora. E’ difficile accettare che non si possa giocare domenica perché c’è un ...

nontempo e schiera subito l'artiglieria pesante: dentro Smalling, Matic, Zalewski e Dybala per Kumbulla, Mancini, Cristante e Volpato. Risponde Ballardini che richiama Valeri e ...... lasciando i ragazzi dinelle sabbie mobili che hanno impedito loro di ribaltarla. Poco ... Al 27'prima svolta del match: Kumbullapalla ingenuamente e libera Dessers in corridoio che si ...

Mourinho rigioca Napoli-Roma: Il calcio è ingiusto, a volte perde chi ... Sport Fanpage

Mourinho a Dazn: "A volte il calcio è ingiusto e la squadra che ... 100x100 Napoli

MOURINHO: “Ogni tanto il calcio è ingiusto, perde chi merita di più. Zaniolo Chi non sta bene qui deve andare via” Giallorossi.net

La Cremonese elimina anche la Roma! Ballardini batte Mourinho e vola in semifinale Tuttosport

Mourinho bacchetta la Roma dopo l'eliminazione e commenta la lettera di Zaniolo 90min IT

Quando parliamo di errori tecnici, palle perse, perché Io penso al livello di concentrazione, l’approccio non è stato corretto, magari qualcuno non si è preparato a dovere per questa partita ...Mourinho parlando del turnover ha spiegato perché non ha ... detto che c'erano dei calciatori che potevano andare incontro a degli infortuni. Non possiamo perdere Dybala per qualificarci per le ...