Mourinho | «Ho imparato a non piangere» Poi si lamenta di calendario e prato dell’Olimpico Marca

(Di giovedì 2 febbraio 2023)commenta le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, José, dopo l’eliminazione della squadra giallorossa dalla Coppa Italia, sconfitta dalla Cremonese. Prima dice che haa nondopo una sconfitta, scrive il quotidiano spagnolo, poi, però, sisia delingolfato sia del. Parlando della “serata storta” per la Roma, e dell’eccezionalità di una squadra che, ultima in Serie A (la Cremonese) è riuscita ad eliminare la Roma “tra lo stupore del pubblico“,riporta le parole dell’allenatore nel post partita. «Complimenti alla Cremonese. E’ una coppa strana, che penalizza le squadre inferiori e per questo hanno ancora più merito. Abbiamo pagato un primo tempo orribile. Ho ...

Nelle 4 sfide tra Ballardini e, quest'ultimo si è imposto due volte, una volta è finita in ... In tanti anni hoa non piangere dopo una sconfitta e a guardare alla prossima partita. La ...Comunque hoa non piangere per le sconfitte e a guardare alla prossima partita. Quello che ...ha poi fatto i complimenti ai grigiorossi per l'ennesima impresa in Coppa Italia : "...

La Cremonese ha fatto fuori prima il Napoli e poi la Roma in Coppa Italia. Lo Special One fa i complimenti agli avversari ma poi bacchetta i suoi: "Primo tempo orribile"