MotoGP | orari rivoluzionati con l’avvento delle Sprint Race

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Motomondiale 2022 ha visto trionfare la Ducati di Francesco Bagnaia: dopo tanti anni, infatti, Pecco ha riportato il titolo in quel di Borgo Panigale dopo tanti anni d’assenza. Toccherà a Yamaha e Honda con Fabio Quartararo e Marc Marquez togliere lo scettro alla casa italiana. In questo scenario così incerto, con altri team che promettono battaglia candidandosi come sorpresa dell’anno in perfetto stile Aprilia, laha cambiato glidel weekend dopo l’ufficializzazione della presenzanel prossimo campionato iridato. La classe regina ha abbracciato la disputamini gare, che si posizioneranno tra le qualifiche e la gara, imitando la cugina Formula 1 che ha già adottato questo tipo di format con discreto successo., ecco come ...