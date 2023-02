MotoGP | Marc Marquez affossato | dichiarazioni senza precedenti

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Scende la fiducia super questo 2023, a quanto pare non è lui l’avversario da battere, furia dello spagnolo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche per lasembra che il prossimo mondiale metterà in serbo grandissime emozioni e, dopo la vittoria di Pecco Bagnaia, sono sempre di più soffermate su Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.