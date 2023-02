Morto Enzo Carra | fu portavoce della Dc ai tempi di Forlani Negli anni Duemila è stato parlamentare con Margherita | Pd e Udc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) E’a 79, exdell’Udc ee prima ancora exDemocrazia Cristiana quando era segretario Arnaldo. Aveva 79. I funerali sono in programma sabato 4 febbraio, alle 11, alla chiesa di Sant’Andrea al Quirinale. “Un uomo buono, colto, intelligente – lo ricorda tra gli altri l’ex ministro Dario Franceschini – Un pezzo di storiaDemocrazia Cristiana e un testimone di cosa deve essere la politica. Per me e per molti di noi un amico vero che ci mancherà”. Tra le altre personalità che lo hanno ricordato anche gli ex colleghi democristiani LorCesa, Gianfranco Rotondi ed...