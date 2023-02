Monteforte Irpino | incidente tra un’auto e un trattore | due feriti in ospedale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Violento tamponamento sulla Statale 7 bis traagricolo in località Gaudio, nel territorio del comune di. Il conducente del mezzo agricolo, un 53enne originario di Taurano nell’urto è stato sbalzato dal posto di guida finendo sull’asfalto mentre la donna alla guida dell’auto, una 33enne di Avellino, ha subito contusioni e lievi ferite. Per rimuovere il pesante automezzo si è reso necessaria l’utilizzo di una gru dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino. I duesono stati trasportati inper le cure e gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

. Tragedia adove un uomo di 60 anni, è stato trovato impiccato all'interno della sua abitazione. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorso. Il cuore ...Ancora un altro suicidio nel giro di un paio di giorni in Irpinia. Un 60enne ha deciso di chiudere i conti con la sua esistenza terrena. Si tratta di uomo di, trovato impiccato all'interno della sua abitazione. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorso. Il cuore del 60enne aveva già cessato di battere.

