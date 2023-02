Monopoli-Picerno oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di. La formazione pugliese, reduce da due vittorie consecutive, va a caccia del tris per restare in scia al Fa e rosicchiare altri punti al Pescara terzo in classifica. Gli ospiti, invece, sono inpositiva da quattro turno ed hanno intenzione di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 2 febbraio alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Con i due posticipi si conclude il turno infrasettimanale nel campionato di calcio di serie C girone C.in casa, Audace Cerignola in trasferta nelle partite odierne.In Lega Pro si gioca nel primo pomeriggio con Gelbison - Audace Cerignola alle 14.30 ealle 15. Tre di queste squadre sono impegnate nella lotta ai playoff mentre la Gelbison per ...

Monopoli-Picerno, ecco il pronostico del match Tuttosport

Monopoli-Picerno, Pancaro: "La continuità nel calcio è fondamentale. Pronti per fornire un'altra grande prestazione" BariToday

Serie C girone C: Monopoli-Picerno, le info sulla prevendita dei biglietti BariToday

Monopoli - Picerno in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C Stadionews.it

Monopoli-Picerno (giovedì 02 febbraio 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Con i due posticipi si conclude il turno infrasettimanale nel campionato di calcio di serie C girone C. Monopoli in casa, Audace Cerignola in trasferta nelle partite odierne. Do il mio consenso affinc ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...