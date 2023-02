Mondiali sci | convocazioni Italia | Goggia | Brignone e Bassino le stelle Razzoli rischia - Sport - Altri Sport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La Fisi non ha ancora diramato la lista e probabilmente si aspetterà l'ultimo slalom di Chamonix: al maschileil campione olimpico, tra le donne abbondanza in ...

...anche questi, quelle che non ho fatto, e continuo a sognare di vincere le Olimpiadi. Io voglio vincere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quelle in casa". Non le pesa nulla dello"...La Fisi non ha ancora diramato la lista e probabilmente si aspetterà l'ultimo slalom di Chamonix: al maschile rischia il campione olimpico, tra le donne abbondanza in ...

Quando gareggia Sofia Goggia ai Mondiali di sci alpino: date discesa e superG, orari, tv, streaming OA Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: il borsino degli italiani. Come stanno gli azzurri a pochi giorni dalla rassegna iridata OA Sport

Mondiali sci, i possibili convocati: Goggia, Brignone e Bassino le stelle. Razzoli rischia QUOTIDIANO NAZIONALE

Goggia, scivolata al San Pellegrino: lascia il raduno in anticipo La Gazzetta dello Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: le favorite delle gare femminili. Rebus parallelo e combinata OA Sport

I Mondiali di sci alpino di Courchevel 2023 sono ormai alle porte. La rassegna iridata che metterà in palio tredici titoli mondiali, prenderà il via lunedì 6 febbraio e ci accompagnerà fino a domenica ...La Fisi non ha ancora diramato la lista e probabilmente si aspetterà l’ultimo slalom di Chamonix: al maschile rischia il campione olimpico, tra le donne abbondanza in discesa ...