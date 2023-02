Mondiali femminili 2023 | organizzatori chiedono alla Fifa di rinunciare a sponsor dell’Arabia Saudita

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In vista deidi calcio, i due paesi, Australia e Nuova Zelanda, hanno fatto una precisa richiestain merito agli. I vertici delle due federcalcio hanno invitato la, tramite una lettera diretta al presidente Gianni Infantino, a non firmare accordi dicon l’autorità del turismo. “I diritti delle donne sono fortemente limitati e la presenza di ‘Visit Saudi’ rischia di offuscare in maniera molto grave la reputazione della manifestazione” si legge. Le due nazioni hanno infatti particolarmente a cuore l’uguaglianza di genere, cosa che non si può dire per il paese. SportFace.

NVP è stata scelta come fornitore esclusivo per la realizzazione dei tornei internazionali. "Siamo particolarmente orgogliosi dell'avvio della collaborazione con principali player del panorama"

I Mondiali di sci alpino di Courchevel 2023 sono ormai alle porte. La rassegna iridata che metterà in palio tredici titoli mondiali, prenderà il via lunedì 6 febbraio e ci accompagnerà fino a domenica ...