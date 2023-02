Moby Dick alla prova di Orson Welles | dal romanzo di Herman Melville uno spettacolo di Elio De Capitani

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Bergamo. Un’opera potente quella messa in scena fino a domenica 5 febbraio al Teatro Donizetti da Elio Capitani, una produzione di dimensioni corali che vede associati il Teatro dell’Elfo e il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Una compagnia di teatro si trova perre “Re Lear” – assistiamo infatti ad alcune battute tra Lear e Cordelia – finchè il regista decide dire a mettere in scena altro, il “” appunto, e da qui si dipana il resto dello. Ci sono piaciuti tanti aspetti di questa rappresentazione. Potente, lo ripetiamo, perché in grado innanzitutto di manifestare la forza immaginifica del teatro, la capacità di creare con pochi sapienti elementi oceani, capodogli, tempeste, ponti di baleniere, lance, incontri di navi nella nebbia, naufragi. E di dar corpo anche ...

alla prova , scritto da Orson Welles e inedito in Italia, è lo spettacolo a cui Elio De Capitani ha lavorato nel corso dell'inverno del 2020/21. Un grande esempio di metateatro che solca due ...

Elio De Capitani è regista e protagonista nel ruolo del capitano: «Un capolavoro, difficilissimo da mettere in scena». Il ponte con l'opera di Shakespeare ...