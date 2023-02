Milano - Sanremo | cambia il percorso | partenza da Abbiategrasso

(Di giovedì 2 febbraio 2023)- Cambio di programma per lache, come da tradizione, aprirà la stagione delle Classiche Monumento. L'edizione 114 della ' Classicissima ' che partirà sabato 18 marzo, farà ...

- Cambio di programma per lache, come da tradizione, aprirà la stagione delle Classiche Monumento. L'edizione 114 della ' Classicissima ' che partirà sabato 18 marzo, farà registrare una novità importante:

La Milano-Sanremo 2023 non partirà da Milano: percorso con una grossa novità, Cipressa e Poggio nel finale OA Sport

Milano-Sanremo, si cambia. Via da Abbiategrasso, dopo 30 km si torna sul percorso originale La Gazzetta dello Sport

La Milano-Sanremo cambia, il via da Abbategrasso Agenzia ANSA

La Milano-Sanremo trasloca: si parte da Abbiategrasso la Repubblica

MILANO-SANREMO 2023, PARTENZA DA ABBIATEGRASSO E NUOVO PERCORSO TUTTOBICIWEB.it

