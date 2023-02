Milano - Sanremo | cambia il percorso La Classica del ciclismo parte da Abbiategrasso - Sport - Altri Sport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Novità importanti in vista della corsa in programma sabato 18 marzo. La carovana tornerà sul tracciato originale dopo 30 chilometri ai margini del ...

... ma appassionati e addetti ai lavori hanno già cerchiato in rosso sul calendario la data del 18 marzo, giorno in cui si disputerà la, che segna per tradizione l'inizio della ...Novità importanti in vista della corsa in programma sabato 18 marzo. La carovana tornerà sul tracciato originale dopo 30 chilometri ai margini del ...

Milano-Sanremo, si cambia. Via da Abbiategrasso, dopo 30 km si torna sul percorso originale La Gazzetta dello Sport

La Milano-Sanremo cambia, il via da Abbategrasso Agenzia ANSA

Milano-Sanremo, cambia il percorso: partenza da Abbiategrasso Corriere dello Sport

MILANO-SANREMO, PARTENZA DA ABBIATEGRASSO E NUOVO PERCORSO TUTTOBICIWEB.it

Milano-Sanremo 2023, la partenza della Classicissima sarà spostata ad Abbiategrasso SpazioCiclismo

Gli organizzatori della Milano-Sanremo hanno ufficializzato il percorso relativo alla 'Classicissima' del 2023, in programma il prossimo 18 marzo. La novità più rilevante è un cambio di percorso nella ...Milano-Sanremo, cambia il percorso. La Classica del ciclismo parte da Abbiategrasso Novità importanti in vista della corsa in programma sabato 18 marzo. La carovana tornerà sul tracciato originale ...