(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nuovo successo per l'EA7che, dopo il Baskonia, doma anche la, 74 - 68. Dopo un primo tempo controllato i campioni d'Italia devono respingere la rimonta di Bentil e compagni, che ...

C'è la doppia cifra di margine dopo il botto di Luwawu - Cabarrot,ha il controllo del match, Davies prima e la tripla di Baron per il più 15, 42 - 27. La Stella Rossa si affida al solito ...Nel secondo quartocomincia con grande aggressività, sia in attacco che in difesa. La Stella Rossa infatti fatica a segnare a canestro e l'Olimpia ne approfitta, con un 9 - 2 di parziale nei ...

Milano, altra vittoria: Baron e Hall stendono la Stella Rossa 74-68 La Gazzetta dello Sport

BM DA Euroleague/ Una grande Milano trova il secondo successo ... Basket Magazine

Eurolega 2022/23: altra vittoria per Milano, Stella Rossa battuta 74-68 SPORTFACE.IT

riportano Milano sul 68-60 che di fatto, nonostante il brivido finale con la tripla di Vildoza del 68-63, porta a casa un’altra vittoria con il canestro in penetrazione di Voigtmann e il rimbalzo ...Momento di difficoltà per Milano poco dopo, dopo che l’arbitro blocca un passaggio di Ricci e la Stella Rossa trova un miniparziale per riavvicinarsi. Ma è tutta un’altra Milano rispetto al recente ...