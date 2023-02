... strappando un punto ale restando in partita fino alla fine contro Napoli, Juventus e nell'... Significa che la Cremonese per andare in Europa Leagueper forza vincere la Coppa Italia. Un ...voto 5 : Non avere budget rende tutto più complesso, ma veramente non vi è stato modo di ... Il colpo Esposito potrebbe regalare grandi gioie, visto che sono anni cheapprodare in Serie A. Un ...

Galante: 'L'Inter non ha difetti, il Milan deve sfruttare Leão e Theo' Calciomercato.com

Milan, si deve ripartire: gli uomini con il DNA rossonero Pianeta Milan

Milan e Juventus, crollo con tante spiegazioni. Pioli deve smentire quel che si dice di lui Corriere della Sera

Il Milan deve decidere il futuro di Vranckx ma i social replicano: "Non ... Sportevai.it

Ibrahimovic-Milan: torna contro il Torino (e poi la Champions) Corriere della Sera

In casa Milan l'attesa e alle stelle per la sfida di domenica sera contro l'Inter, in campionato. Visto il periodo no degli uomini di Stefano Pioli, anche ...E a volte lasciare il Milan non è una buona idea". Infine si è espresso sulla situazione del giovane belga: Charles De Ketelaere: "Deve godersi la situazione e sfruttare al massimo le possibilità che ...