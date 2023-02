Milan | senti Sanches | 'Al PSG non sono contento'

Bakayoko è in prestito al, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Chelsea , con cui è sotto contratto fino a giugno 2024....recente Supercoppa a Riad nonché autore del secondo dei 3 gol con cui è stato battuto il. ... 'È la rabbia, in senso buono: quella che ti spinge a dare di più ogni volta chedire che sei ...

Milan, senti Braida: 'Bakayoko alla Cremonese Non credo' Calciomercato.com

Milan, senti Renato Sanches: «Non sono contento al PSG» Daily Milan

Milan, senti Sacchi: "Lo scudetto ha destabilizzato i giovani rossoneri" Calcio in Pillole

Milan senti Kaká: "Sfrutta il derby per risollevarti. A Leao dico..." L'Allenatore medio

Milan, senti Marchetti: “Dare continuità a De Ketelaere” Pianeta Milan

Milan has had a terrible start to the year ... “Antonio recentemente si è sentito male. (IlNapolista) Antonio Conte, infatti, finirà sotto i ferri per una colicistectomia: il club londinese ha fatto ...Ma adesso l’obiettivo di Milan Skriniar è quello di chiudere nel migliore dei ... Skriniar ha avuto nella giornata di mercoledì un sentito faccia a faccia con una delegazione di ultras della Curva ...