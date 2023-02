... non facendo per nulla rimpiangere il tanto discussoSkriniar. Lo slovacco alla fine rimarrà ... Rimane ilSkriniar per i prossimi mesi sulla gestione del giocatore da parte di Inzaghi che ...Ci si aspettava un colpo da parte delche invece non è arrivato. La società rossonera ha portato alla corte di Pioli solo il portiere Vasquez che con l'imminente rientro di Maignan non avrà ...

Milan, rebus calciomercato: a gennaio è mancato il colpo Pianeta Milan

Milan, il rinnovo di Leao resta un rebus: c'è il problema della clausola Sportitalia

Gazzetta: "Leao o non Leao. E' rebus Milan" Milan News

Milan, è rebus Leao: ipotesi di rinnovo e rapporti tesi tra Maldini e il ... Footballnews24.it

Zaniolo, rebus finale tra Roma e Milan. Inter, Skriniar andrà al Psg. Dopo Darmian ora i rinnovi di Calhanoglu e Dzeko. Juventus, niente vice Cuadrado. McKennie al Leeds TUTTO mercato WEB

Nel momento più difficile del Milan di Stefano Pioli, che in un gennaio disastroso ... (poche speranze per Gabbia e Thiaw è fuori dai radar), per il tecnico il vero rebus è in mezzo al campo: l'idea ...Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nelle prossime settimane il portiere Marco Sportiello, oggi in forza all'Atalanta, firmerà il suo contratto con il Milan, ...