Spezia e Torino dalle tante operazioni,, Inter e Juventus ferme invece a zero. In Capitale ... Cedere infatti Malinowski, senzasostituto a portata di mano, potrebbe rendere le cose meno ...... allora non era scoppiatocaso a gennaio, ma un professionista è un professionista e Skriniar, almeno a suo dire, non farà eccezione. CRASH TEST - Proprio la stracittadina contro il, ...

Milan, nessun investimento a gennaio. Ma un prestito secco no | News Pianeta Milan

Chiusa la finestra di calciomercato: Zaniolo resta a Roma, nessun ... RTL 102.5

Milan, nessun'altra offerta per Zaniolo: le ultime • TAG24 Tag24

Inter, Milan e Juve, nessun colpo sul mercato: ecco chi si è rinforzato ilGiornale.it

Milan, nessun acquisto: Pioli dia chance a chi è arrivato in estate | News Pianeta Milan

Dall’altra parte abbiamo, invece, Theo Hernández. Una maledizione sembra essersi abbattuta sul Milan. I risultati post Mmondiale qatariota sono negativi, nessuna vittoria per gli uomini di Pioli. Solo ...Saranno immediatamente rimosse. In nessun caso l'editore è responsabile dell'uso improprio di testi, immagini, links, che ripetiamo sono responsabilità dei singoli autori. Il periodico telematico NEWS ...