Come finirà il tormentone Skriniar Zaniolo resterà a Roma o partirà in extremis Ildarà a ..., Di Marzio e Fayna racconteranno l'ultima mezz'ora di trattative e commenteranno la sessione ...... Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ; si prosegue domenica dalle 12.30 con- ... Studi Sky Sport - sabato appuntamento con 'Sky Calcio l'Originale' , condotto da Alessandro, ...

Milan, Bonan: “Mancano giocatori fondamentali come Maignan” Pianeta Milan

Bonan su Lukaku: «So che si sta impegnando tanto in allenamento» Inter News 24

Bonan su Skriniar: «Il giocatore si è esposto poco. Fossi in lui prenderei per le orecchie l'agente» Inter News 24

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 20^ giornata Sky Sport