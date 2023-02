(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tiémouéresterà alfino al termine della stagione. Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, è definitivamente saltato il trasferimento del centrocampista all’Adana Demispor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella. Il calciatore di proprietà del Chelsea ha incredibilmente deciso di rimanere innonostante sia ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. Negli ultimi giorni di questa finestra invernale di calciomercato, il classe ’94 è stato vicino anche alla Cremonese e al Lione. Nessuna di queste operazioni, però, si è conclusa in modo positivo. L’agente del francese, Federico Pastorello, ha riferito ai microfoni di SkySport che il problema principale è stato quello di trovare una soluzione in tempi brevi per la cessazione del prestito tra Chelsea e ...

... che era stata vicina a, Shomurodov e Bonazzoli. " Speri che il mercato ti possa aiutare ... ma il classe 2000 nato a Rimini piace anche ale alla Roma. Fra tutte queste società, quella ...Volevo analizzare il momento del, questi ultimi risultati non sono certamente un caso, ma frutto di errori fatti da qualcuno, ... Riguardo Pobega se preso come sostituto dicome quarto ...

Milan, Bakayoko ha deciso di rimanere. Con l'Adana c'è stata massima collaborazione Milan News

Milan: sfumano Zaniolo e Sportiello, Bakayoko verso l'Adana Demirspor - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Bakayoko resta in rossonero per aiutare la squadra | PM NEWS Pianeta Milan

Incredibile Milan, Bakayoko verso l'Adana Demirspor. L'agente a CM: 'Fatta al 90%' | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Bakayoko resta al Milan: saltata la trattativa con l’Adana Sky Sport

Come, raccontato su queste pagine, Marko Lazetic è prossimo a salutare il Milan e ad accasarsi all’Altach, squadra austriaca, allenata da Klose. Nessun addio, invece, come scritto, per Tiemoué ...Milan, Juve, Roma e non solo. Tante squadre italiane ed estere puntano gli occhi sul ventiduenne riminese Marco Carnesecchi ...