Migranti | Viminale a Consiglio d’Europa “Ong operano fuori dalle norme”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La tutela della vita e della dignità umana e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei rifugiati e dei richiedenti la protezione internazionale sono per il nostro Paese una priorità assoluta. Tuttavia, non può essere elusa la potestà delle autorità governative competenti in materia di ricerca e soccorso in mare, nè possono eludersi lein tema di controllo delle frontiere e di immigrazione”. Lo scrive il ministero dell’Interno nella risposta alla lettera inviata dallacommissaria per i Diritti Umani delDunjaMijatovic che invita il governo “a prendere in considerazione ilritiro o la revisione” del decreto sulle Ong.“Al contemperamento di tali esigenze risponde il decreto legge n. 1/2023, in corso di conversione in questi giorni – spiega il-. Il provvedimento ...