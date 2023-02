Migranti sbarcati a La Spezia e portati a Foggia | la banalità del male targata Meloni - Piantedosi

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Vergogna senza fine Ne scrive Tommaso Coluzzi per fanpage.it: "Iche sbarcano in Italia continuano a viaggiare su e giù per il Paese, anche se si tratta di minori non accompagnati. La guerra ...

Dalla nave sono237 superstiti da tre naufragi differenti, salvati dall'equipaggio della ... dove l'imbarcazione è stata inviata dal governo Meloni: moltisono stati redistribuiti in ......dopo l'approvazione del decreto che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare da parte delle Organizzazioni non governative Sono oltre 100mila i...

Da sette anni non sbarcavano così tanti migranti a gennaio Pagella Politica

Record di migranti sbarcati in Italia a gennaio 2023. Non si ... LA NOTIZIA

Migranti: da inizio anno sbarcate 4.962 persone sulle nostre coste ... Servizio Informazione Religiosa

Piantedosi non voleva trasportare i migranti su e giù per l'Italia, ma è ... Pagella Politica

Geo Barents, il Viminale: "Verdetto entro 90 giorni". A gennaio sbarchi di migranti in crescita, sempre di me… la Repubblica

Fatti sbarcare a La Spezia. Trasportati in bus a Foggia. Una vergogna assoluta. Esseri umani trattati come pacchi postali da un governo che ha deciso, e sta praticando, una guerra senza esclusione di ...L'Europa chiede il ritiro del dl Ong all'Italia. In una lettera indirizzata al ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, pubblicata oggi, la ...