Migranti | non paper italiano sostiene ricollocamenti Ue obbligatori

(Di giovedì 2 febbraio 2023) "Idevono essere il cuore di qualsiasi meccanismo di solidarietà, al fine di fornire un aiuto efficace e prevedibile agli Stati membri in prima linea" sulle rotte marittime dell'immigrazione irregolare. Lo si legge in un "non", un documento informale e non ufficiale che comunque indica le posizioni che il governointende promuovere e difendere durante il Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio, a Bruxelles. Sebbene non sia un documento ufficiale, sottolineando l'importanza dei "" il non, che è stato inviato ieri agli altri Stati membri, introduce un importante chiarimento rispetto alle posizioni dell'Italia. Di certo, Lla strategia di Giorgia Meloni è quella di raccogliere consensi ...

... si evidenzia come tale scelta trovi fondamento nell'imprescindibile necessità di operare una più equa redistribuzione tra le regioni,tanto dei, abitualmente trasferiti presso strutture ...Ma l'idea è anche quella di avere meno: da qui il prospetto di allargare la collaborazione ... Una figura chetutti amavano in vita: Indro Montanelli, per esempio, lo definitiva un "...

Migranti – Bianco: “Serve un approccio europeo, non scaricare il ... ANCI LOMBARDIA

Da sette anni non sbarcavano così tanti migranti a gennaio Pagella Politica

Sala: "Non possiamo fare a meno dei migranti" MilanoToday.it

Piantedosi non voleva trasportare i migranti su e giù per l'Italia, ma è ... Pagella Politica

Migranti, la Ue: il governo italiano ritiri il dl sulle Ong. Il Viminale: operano fuori dalle norme - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ma per molti di loro il viaggio non è finito a La Spezia, dove l’imbarcazione è stata inviata dal governo Meloni: molti migranti sono stati redistribuiti in pullman sul territorio nazionale, alcuni ...Nel gennaio 2019 è stato il primo giornalista a salire a bordo della nave Sea Watch 3, che per settimane è stata bloccata in mare dopo avere soccorso 49 migranti a cui non era stato permesso di ...