Migranti | il Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia | “Ritiri il decreto sulle Ong”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ilstrigliasui: in una lettera indirizzata al ministro dell’Interno Piantedosi, infatti, Strasburgo ha invitato il nostro Paese a ritirare ilsulla Ong. La commissaria per i diritti umani delDunja Mijatovic, infatti, sostiene che le disposizioni della legge potrebbero ostacolare le operazioni di soccorso delle navi umanitarie ed essere, quindi, in contrasto con gli obblighi delai sensi dei diritti umani e del diritto internazionale. “Ile la pratica di assegnare porti lontani per lo sbarco delle persone soccorse in mare rischiano di privare le persone in difficoltà dell’assistenza salvavita delle ong sulla rotta migratoria più letale del Mediterraneo” ...

È la richiesta avanzata da Dunja Mijatovic , commissaria per i diritti umani deld'Europa ...di questa prassi sia nata dall'intenzione di assicurare una migliore ridistribuzione dei...Il tema della gestione deitorna al centro della scena in seguito a una lettera inviata al governo italiano dal commissario per i Diritti umani deld'Europa. La comunicazione è stata inviata al ministro dell'...

Migranti, il Consiglio d'Europa contro l'Italia: "Ritiri il decreto sulle ong" EuropaToday

Migranti, Consiglio Europa: Italia ritiri decreto su Ong | La risposta del governo: "Timori infondati" TGCOM

Migranti, Consiglio Ue a Italia: "Ritirare o rivedere decreto su Ong" Adnkronos

Ue, incontro Meloni-Charles Michel: "Dividersi sui migranti è regalo a trafficanti" Sky Tg24

Tra gas e migranti, le missioni di Meloni in Europa Il Sole 24 ORE

In una lettera indirizzata al ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, e resa nota oggi, la commissaria per i Diritti Umani del Consiglio D'Europa Dunja ... recupero sistematico e non ...L’Osservatorio sulla spesa esterna in migrazione dell’Italia dell'associazione che difende i diritti dell'uomo, calcola che negli ultimi anni l’Italia (con il sostegno economico dell’Ue) ha destinato ...