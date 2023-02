Migranti | Consiglio d' Europa | «Italia ritiri decreto su Ong» Il governo | «Timori infondati»

Ild'Europa di Strasburgo bacchetta il governo sui. In una lettera indirizzata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , la commissaria per i diritti umani deld'Europa ...... business della detenzione dei, alimentazione del traffico internazionale di esseri umani, ... Il 29 gennaio, la Presidente delGiorgia Meloni, accompagnata da Antonio Tajani e Matteo ...

Migranti, Consiglio Europa: Italia ritiri decreto su Ong | La risposta del governo: "Timori infondati" TGCOM

Migranti, il Consiglio d'Europa contro l'Italia: "Ritiri il decreto sulle ong" EuropaToday

Migranti: Consiglio d'Europa, l'Italia ritiri il decreto Ong Agenzia ANSA

Migranti, lettera del Consiglio d'Europa: Italia ritiri decreto su Ong Borsa Italiana

Ue, incontro Meloni-Charles Michel: "Dividersi sui migranti è regalo a trafficanti" Sky Tg24

Dunja Mijatovic, commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa – che non ha niente a che vedere con l’Unione europea ...Il tema della gestione dei migranti torna al centro della scena in seguito a una lettera inviata al governo italiano dal commissario per i Diritti ...