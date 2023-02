Migliora la qualità delle strutture ricettive all’aperto del Piemonte

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La Regionealza gli standard qualitativi: nuove aree di sosta e di servizio per campeggiatori e camperisti, nuove regole per contrastare l’abusivismo, classificazione fino a cinque stelle. Il regolamento approvato dalla Giunta apre infatti al turismo glam, il cosiddetto “escursionismo di fascino” gettonatissimo soprattutto dopo il periodochiusure e rigorosamente all’aria aperta. “Abbiamo voluto dare un segnale agli operatori che chiedevano la possibilità di attrezzare nuove aree di sosta e servizio, totalmente mancanti nella precedente legislazionese, ma che chiedevano anche regole aggiornate per garantire standard più elevati e contrastare l’abusivismo – osserva l’assessore al Turismo Vittoria Poggio – Così ...