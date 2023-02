Microbioma | l’amico della cute contro la forfora

Leggi su amica

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Per tanto tempo abbiamo creduto che funghi e batteri fossero la causa principale dei nostri problemi di salute. Per poi svegliarci, un giorno, e leggere che non era proprio così! Il nostro corpo ha più di unche ospita miliardi di organismi invisibili a occhio nudo, alcuni “cattivi” e altri “buoni”. Questi coesistono in perfetto equilibrio svolgendo funzioni per noi vitali. Vale per l’apparato gastrointestinale – spesso paragonato a un secondo cervello proprio per la sua flora complessa – ma anche per la pelle. Da qui il boom dei cosmetici a base di fermentati, prebiotici e probiotici, che dovrebbero sostenere la popolazione batterica cutanea. E i capelli? «L’unica parte vivachioma sono le sue radici – spiega Ilaria Lumia, informatore cosmetico qualificato e scalp expert per Aveda -, ecco perché è importante prendersi cura del cuoio ...