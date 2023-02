(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un fascista che lancia il sasso e nasconde la mano. E così in attesa di capire le conseguenze giudiziarie per aver sobillato i suoi sostenitori ad assaltare i palazzi delle istituzioni. Jair...

La moglie dell'ex presidente,, che ha partecipato alla cerimonia di insediamento dei deputati e senatori del partito del marito fa una mezza smentita: "Non è lui che deve avere ......futuro potrebbe essere occupato da sua moglie. Sempre più osteggiato dai compagni di partito e pressato dai numerosi processi che si apriranno contro di lui nei prossimi mesi,...

Michelle Bolsonaro: “Mio marito non ha paura di essere arrestato, è rimasto negli Usa per riposarsi” Globalist.it

La moglie di Bolsonaro rientra in Brasile. La polizia arresta 11 persone coinvolte nell’assalto al Parlamento Agenzia Nova

Il popolo di Lula scende in piazza, Bolsonaro anticipa il rientro AGI - Agenzia Italia

Bolsonaro ricoverato in Florida per dolori addominali AGI - Agenzia Italia

La democrazia è in pericolo (non solo in Brasile). Parla Ariel Goldstein Formiche.net

L'ex first lady, che è rientrata la scorsa settimana dalla Florida dove era volata con il marito poco prima dell'insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato che il marito è ...Michelle Bolsonaro ha negato che il marito, l’ex presidente Jair Bolsonaro, non sia tornato in Brasile come lei per paura di possibili misure contro di lui per gli attentati golpisti dell’8 gennaio e ...