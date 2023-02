(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Il signormi è parso, vigile, reattivo ed eupnoico. Mi ha detto: ‘voglio vivere’ e quando gli ho raccontato che sono pediatra mi ha subito detto che gli mancano moltissimo i fumetti. Ha saputo che il più noto fumettista italiano segue la sua iniziativa verso la umanizzazione del regime 41 Bis, ed ha sorriso con me di questo, a lungo”. Lo ha riferito il medico e consigliere regionale lombardo diche ieri ha visitato Alfredonella casa di reclusione di Opera, nel Milanese. “Oraha scelto, seppure con qualche contraddizione, una lotta non violenta contro il regime di carcere duro. Gli ho chiesto di condannare le azioni violente di questi giorni, che ci allontanano dalla possibilità di ...

Lo ha riferito il medico e consigliere regionale lombardo di Piu' Europa,, a proposito del colloquio avuto ieri nel carcere di Opera con il detenuto al 41 bis Alfredo Cospito, in ...Lo ha riferito il medico e consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Italianiche ieri ha visitato Alfredo Cospito nella casa di reclusione di Opera, nel Milanese. 'Cospito ...

Voglio vivere: lo sfogo dal carcere di Cospito al consigliere regionale Usuelli Fanpage.it

Michele Usuelli dei Radicali incontra Cospito in carcere: "Non approva le azioni violente, ma segua l'esempio di Gandhi" La Stampa

Michele Usuelli di +Europa/Radicali Italiani: “Cospito è lucido, in piedi e respira bene” TPI

Cospito parla dal carcere: "Io voglio vivere, non dico agli anarchici cosa fare" TGCOM

Cospito: "Voglio vivere" L'HuffPost

Roma, 2 feb. (askanews) - "Abbiamo parlato una mezz'oretta, sono rimasto piacevolemente stupito sul fatto che avesse voglia di parlare con un dirigente politico, non lo davo affatto per scontato. Abbi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...