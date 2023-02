Michele Riondino | tra i firmatari dell' appello contro il 41 bis a Cospito | Il governo ne sta facendo un martire

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Parla l'attore di cinema, teatro e tv: "È una vicenda che ci dà la possibilità di ragionare in maniera più ampia sulla questione carceraria in Italia, che è quello che cerca di fare anche l'anarchico con il suo scioperoa fame"

­"Di Alfredo Cospito il governo sta facendo un martire. Proprio quel che potrebbe servire a un certo tipo di antagonismo. È questa la trappola dell'esecutivo". Così sotiene, 43 anni, attore tarantino di cinema, teatro, tv, uno tra le decine di artisti - attori, registi, musicisti, fumettisti - che hanno sottoscritto un appello che chiede al ministro ...Tra loro Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Ascanio Celestini,: chiedono la revoca del 41 bis per ...

Michele Riondino, tra i firmatari dell'appello contro il 41 bis a Cospito: "Il governo ne sta facendo un mart… la Repubblica

Alfredo Cospito, appello artisti: "Ministro intervenga prima che sia tardi" Adnkronos

Gli artisti si mobilitano per Cospito La Stampa

Chi è Alfredo Cospito, perché è in carcere e quali sono i vip che sostengono l'anarchico al 41bis Virgilio Notizie

Cospito, l'appello di cantanti e attori TGCOM

La band napoletana ha firmato l'appello in favore dell'anarchico condannato al 41 bis da lungo tempo in sciopero della fame ...Parla l'attore di cinema, teatro e tv: "È una vicenda che ci dà la possibilità di ragionare in maniera più ampia sulla ...