Michele Guardì | chi è il regista | età | carriera | chi è la moglie Rita | figli | teatro | trasmissioni

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi oltre all’autore, compositore e arrangiatore Maurizio Fabrizio e al ricordo di Monica Vitti, grande attrice scomparsa esattamente un anno fa a 90 anni, ci sarà anche il famosoe autore italiano. Che si racconterà a cuore aperto, dallaall’amore. Dagli esordi al debutto diè lo pseudonimo di Michelangelo Antonioe nasce a Casteltermini il 5 giugno 1943, del segno dei Gemelli, oggi ha 79 anni. Rimane in Sicilia fino alla Laurea in Giurisprudenza. Nel 1969 inizia a scrivere i testi ...