Mia Ceran | “Mi fermo | non ce la faccio Ho sempre pensato che fosse una debolezza ammetterlo ma non è così”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Per molti mesi, sulle ali dell’entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. L’ospedale dove intendo partorire peraltro è vicinissimo alla Rai, pensavo: sarà una passeggiata (va bene magari un po’ di corsa, ma una passeggiata). Uscirò dopo aver partorito, e qualche giorno dopo sarò di nuovo in onda, in fondo sto bene (scongiuri del caso), ho una super squadra che lavora con me, ho un compagno e dei nonni che mi aiutano con il mio primo figlio, perché dovrei fermarmi?“, con queste parole Miaha raccontato ai suoi follower la volontà di prendersi una pausa dal lavoro. Un lungo messaggio su Instagram per annunciare lo stop ai suoi impegni professionali, la conduzione del programma “Nei tuoi panni“, in onda nel pomeriggio di Rai2 con ascolti deludenti, e il podcast “The Essential“: “E invece mi ...