Messaggi e messaggeri Cosa c’è dietro il lavoro diplomatico Italia-Usa

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La visita di tre giorni di Karen Donfried inconferma la volontà dell’amministrazione Biden e del governo Meloni di mantenere un contatto costante e un forte coordinamento a livello di funzionari. A Roma l’assistente segretaria di Stato per l’Europa degli Stati Uniti ha incontrato alcuni rappresentanti di centri studini, e poi Raffaele Fitto, ministro per le Politiche europee, l’ambasciatore Francesco Talò, consiglieredi Palazzo Chigi, e l’ambasciatore Ettore Sequi, segretario generale del ministero degli Esteri. Temi degli incontri sono stati il sostegno all’Ucraina, il rafforzamento delle relazioni transatlantiche, la cooperazione economica, il ruolo dell’nell’Unione europea, nella Nato e nel Quint, ma anche la sfida delle autocrazie – Russia e Cina in primis – alle democrazie. LA ...