Mercato europeo - Ufficiale | finisce il regno della Golf | in vetta ora c' è la 208

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il sorpasso è storico, atteso da qualche mese e ora coi crismi dell'ufficialità: la Peugeot 208 ha posto fine a 14 anni diincontrastatoVolkswagen, piazzandosi al primo postoclassifica delle vetture più popolari sulelaborata dalla Jato Dynamics. Non solo. La due volumi tedesca si trova ora in quinta posizione, dopo la Dacia Sandero, la Volkswagen T-Roc e la Fiat 500. I numeri. La compatta transalpina ha chiuso l'anno scorso con 206.816 immatricolazioni, il 5% in più rispetto al 2021, sopravanzando la Sandero, arrivata a 200.550 (+1%), la Suv tedesca (181.153 unità, -3%) e la citycar italiana, a quota 179.863 (+3%). La, invece, ha registrato un calo del 14%, con 177.203 unità. La top ten è completata, dal sesto posto in ...