Memorandum Italia-Libia e decreto anti-Ong | tutto torna | tranne la dignità

(Di giovedì 2 febbraio 2023) di Giulia Capitani* Il 2 febbraio cade il sesto anniversario della firma delpromosso dal governo Renzi nel 2017 e sempre riconfermato da tutti gli esecutivi che si sono succeduti. Il sesto anniversario di una ferita alla democrazia e allaumana che si allarga sempre di più ad ogni naufragio e ad ogni testimonianza terribile che ci arriva dai centri di detenzione libici dopo che le persone sono state rintracciate in mare dai guardacoste, che noi tutti finanziamo in quanto contribuenti dello Stato, e riportate indietro. Circa 90mila in sei anni. Quest’anno l’anniversario dell’accordo coincide anche con l’arrivo in Parlamento delLegge n° 1 del 2 gennaio 2023 che deve completare il suo iter di conversione in legge. Il primodell’anno del ...